بوتين يوقع مرسوما للتجنيد الإجباري في الربيع

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري للآلاف من مواطنيه خلال الربيع المقبل.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين وقع مرسومًا يتم بموجبه استدعاء 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة الروسية في الفترة من الأول من أبريل/نيسان إلى 15 يوليو/تموز المقبلين.

وذكرت وثيقة نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية أنه "في الفترة من الأول من أبريل/نيسان إلى 15 يوليو/تموز، ستتم الدعوة إلى التجنيد الإجباري للخدمة العسكرية لمواطني روسيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 27 عامًا، والذين ليسوا في الاحتياط، واستدعاء 147 ألف شخص إلى التجنيد الإجباري"، ممن يستوفون متطلبات قانون "التجنيد والخدمة العسكرية".



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وحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك، الخميس، فإن الوثيقة الرئاسية تشير إلى أنه تم إصدار تعليمات إلى الحكومة والسلطات الإقليمية ولجان التجنيد بضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتجنيد الإجباري.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "من بين 300 ألف من المقاتلين الذين تمت تعبئتهم مؤخرا، 150 ألفا في منطقة العمليات، أي النصف. ونصف هؤلاء الـ150 ألفا الموجودين في التشكيلات، أي 77 ألفا، موجودون مباشرة في الوحدات القتالية، والبقية في الصف الثاني أو الثالث، يؤدون بشكل أساسي وظائف قوات الدفاع".

وأضاف بوتين أن "الحديث عن أي تعبئة إضافية أمر لا معنى له، ولا توجد حاجة لذلك في الوقت الحالي، لا بالنسبة للبلاد أو وزارة الدفاع".

المصدر / وكالات