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الأرجنتين تسعى لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا من إندونيسيا

31 مارس 2023 . الساعة 06:40 بتوقيت القدس
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الأرجنتين تسعى لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا من إندونيسيا

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الخميس إن الأرجنتين قدمت عرضا رسميا لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما هذا العام بدلا من إندونيسيا التي تم تجريدها من حقها في تنظيم البطولة.

وكانت الأرجنتين الدولة الوحيدة التي قدمت عرضا رسميا. وسيقرر مكتب الفيفا ما إذا كان سيقبل الاقتراح في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

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ومن المقرر أن تبدأ البطولة في 20 مايو آيار المقبل.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في باراجواي حيث سيشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) يوم الجمعة "نعلم جميعا كرة القدم الأرجنتينية وبالتأكيد يمكنها استضافة بطولة بهذا المستوى".

وأضاف "هناك دول أخرى أعلنت اهتمامها أيضا لكن كترشح بضمانات حكومية وتفاصيل أخرى، فإن الأرجنتين هي الأولى وسنتخذ القرار في غضون يومين أو ثلاثة".

وحرم الفيفا إندونيسيا من استضافة البطولة بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي إنه ألغى القرعة لأن حاكم جزيرة بالي رفض استضافة المنتخب "الإسرائيلي".

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