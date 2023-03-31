فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل 13 شخصا اثر سقوطهم في بئر معبد في الهند

بوتين يوقع مرسوما للتجنيد الإجباري في الربيع

الأرجنتين تسعى لاستضافة كأس العالم تحت 20 عاما بدلا من إندونيسيا

بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الثانية من شهر رمضان بـ "الأقصى"

دراسة حديثة تكشف عن عدد ساعات النوم المطلوبة لتجنب دهون البطن

تحذير أميركي من حرب القوى العظمى.. "مأزق الذخيرة" حاضر بقوة

توجيه اتهامات جنائية لدونالد ترامب في سابقة من نوعها

كورتوا يُنهي الجدل بشأن مشاركته فى الكلاسيكو

الصين والبرازيل تتخليان عن الدولار الأمريكي في تعاملاتهما الثنائية

"مرض العصر".. منظمة الصحة العالمية تمنح الملايين أملًا جديدًا

كورتوا يُنهي الجدل بشأن مشاركته فى الكلاسيكو

31 مارس 2023 . الساعة 04:07 بتوقيت القدس
...
كورتوا ينهى الجدل بشأن مشاركته فى الكلاسيكو

رسم البلجيكى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الابتسامة على وجه مدربه الإيطالى كارلو أنشيلوتى، قبل العودة لاستئناف المسابقات.

وتعرّض كورتوا للإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده، وهو ما أسفر عن عودته سريعًا لريال مدريد، من أجل تلقّى العلاج اللازم.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، شارك كورتوا بشكل طبيعى في مران الفريق خلال أول جلسة تدريبية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

اقرأ أيضًا: بغياب ميسي ورونالدو.. تعرّف على قائمة أعلى اللاعبين قيمة

وأكدت الصحيفة أنّ كورتوا جاهز للّعب أمام بلد الوليد، يوم الأحد المقبل، مع رغبته في خوض مباراة برشلونة بإياب نصف نهائى الكأس يوم 5 أبريل المقبل، ومواجهتَى تشيلسى في ربع نهائى دوري الأبطال بأفضل حالة ممكنة.

ويدرك كورتوا جيدًا أهمية شهر أبريل بالنسبة لريال مدريد هذا الموسم، والذى سيكون حاسمًا على صعيد مسابقتى الكأس ودوري الأبطال. وبناءً عليه، قرّر الحارس البلجيكي عدم المخاطرة مع منتخب بلاده، والعودة لريال مدريد.

تويتر تويتر
#برشلونة #ريال مدريد #الكلاسيكو #أبطال أوروبا #كورتوا

متعلقات

الأكثر قراءة