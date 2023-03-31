كورتوا ينهى الجدل بشأن مشاركته فى الكلاسيكو

رسم البلجيكى تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، الابتسامة على وجه مدربه الإيطالى كارلو أنشيلوتى، قبل العودة لاستئناف المسابقات.

وتعرض كورتوا للإصابة خلال تواجده مع منتخب بلاده، وهو ما أسفر عن عودته سريعا لريال مدريد، من أجل تلقى العلاج اللازم.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، شارك كورتوا بشكل طبيعى في مران الفريق خلال أول جلسة تدريبية بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.



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وأكدت الصحيفة أن كورتوا جاهز للعب أمام بلد الوليد، يوم الأحد المقبل، مع رغبته في خوض مباراة برشلونة بإياب نصف نهائى الكأس يوم 5 أبريل المقبل، ومواجهتى تشيلسى في ربع نهائى دورى الأبطال بأفضل حالة ممكنة.

ويدرك كورتوا جيدا أهمية شهر أبريل بالنسبة لريال مدريد هذا الموسم، والذى سيكون حاسما على صعيد مسابقتى الكأس ودورى الأبطال. وبناء عليه، قرر الحارس البلجيكى عدم المخاطرة مع منتخب بلاده، والعودة لريال مدريد.