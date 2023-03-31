تعيين السويركي مدربا لفريق شباب الخليل

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وافقت الهيئة الإدارية لنادي شباب الخليل على انضمام الكابتن إبراهيم السويركي للجهاز الفني لفريق كرة القدم الذي يشارك في بطولة الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وعين السويركي مدربا مساعدا للمدير الفني رائد عساف، بدلا من الكابتن فهد العتال الذي ترك مهمته، بسبب انشغاله بعمله ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

ويتواجد السويركي رفقة بعثة شباب الخليل حاليا في سلطنة عمان، لمواجهة فريق النهضة العماني غدا في الدوري التمهيدي للبطولة العربية.

وعزز فريق شباب الخليل صفوفه بأربعة لاعبين وهم " هاني عبدالله، ومحمد عبيد، وسامر الجندي، وحازم عبدالله"، لتدعيم صفوفه في البطولة العربية فقط.

ويعمل الجهاز الطبي لنادي شباب الخليل على تجهيز الثلاثي تامر صيام وعبداللطيف البهداري ومحمود أبو وردة، للحاق بمباراة الذهاب غدا، بعد تعرضهم للإصابة في وقت سابق.

وخاض شباب الخليل تدريبات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية، ولم تتوقف التدريبات عقب نهاية بطولة دوري المحترفين.

المصدر / فلسطين أون لاين