كم وصل سعر صرف الدولار مقابل الشيكل مساء اليوم؟

سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا طفيفًا أمام الشيكل، مساء اليوم الخميس، ليصل إلى 3.59 شيكلًا.

ووقف سعر صرف الدولار أمام الشيكل صباح اليوم عند 3.57 شيكلًا.

وعاود الدولار الصعود تدريجيًّا بعدما سجّل هبوطًا وصل إلى 3.54 منتصف الأسبوع الحالي.

ويعود سبب ارتفاع صرف الدولار مقابل الشيكل في الفترة الماضية لارتفاع الدولار في العالم والانخفاض الواضح في أسواق الأسهم العالمية إلى جانب قوة الشيكل وحفاظه على نفسه.

وقد سجلت عملة الدولار الأمريكي، اليوم، ارتفاعًا ملحوظا على سعر الصرف مقابل الشيكل الإسرائيلي.

يُذكر أنّ قيمة الدولار الأمريكي بدأت ترتفع تدريجيًّا أواخر الشهر المنصرم وبداية الشهر الحالي، لينطلق من خانة العشرينات إلى خانة الخمسينات بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي في 14 من حزيران/ يونيو سعر الفائدة إلى ما نسبته 75 نقطة أساس.







المصدر / فلسطين أون لاين