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بعد التعاقد مع البواب.. اتحاد خانيونس يقترب من ضم حارس شباب رفح

30 مارس 2023 . الساعة 22:57 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

أتم اتحاد خانيونس تعاقده مع المدافع المخضرم ميسرة البواب عقب رحيل الأخير عن الصداقة، وطلب البرتقالي التعاقد مع الحارس عبدالله أبو غزة على سبيل الإعارة من شباب رفح.

وجاء انضمام البواب للاتحاد ليكون ثاني صفقات النادي في الجانب الدفاعي، خاصة وأن الفريق واجه العديد من المشاكل الدفاعية في المواسم الماضية ويعمل على تفاديها في الموسم المقبل الذي يطمح فيه للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل طلب اتحاد خانيونس ضم الحارس عبد الله أبو غزة على سبيل الإعارة من شباب رفح، خاصة بعد المستويات المميزة التي ظهر بها مع الأهلي ومساهمته الكبيرة في عودة الفريق للدوري الممتاز.

واقترب اتحاد خانيونس من ضم الحارس أبو غزة حيث ينتظر موافقة شباب رفح الذي لا يمانع إعارة الحارس في الموسم المقبل.

وكان اتحاد خانيونس أعلن في وقت سابق تجديد تعاقده مع الكابتن رأفت خليفة المدير الفني للفريق لمواصلة مشواره معه في الموسم المقبل بالإضافة لأربعة من لاعبيه هم يوسف لولو وباسل أبو بطنين ومحمود شيخ العيد وحسن مرزوق إلى جانب تعاقده مع أدهم القاضي قادما من خدمات رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شباب رفح #اتحاد خانيونس #كرة القدم #حارس #دوري غزة

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