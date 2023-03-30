غزة الرياضي يجدد لـ4 لاعبين ويضم لاعب مخضرم

غزة/ وائل الحلبي:

بدأ نادي غزة الرياضي ترتيب أوضاع فريق كرة القدم تحضيرا للموسم الجديد، بتجديد عقود أربعة من لاعبيه إلى جانب توصله لاتفاق مع لاعب جديد للانضمام لصفوف الفريق ليكون باكورة صفقاته.

واتفق غزة الرياضي على استمرار الرباعي محمد تمراز وبهاء الدين أحمد وعبد الله إسماعيل وتامر أبو فارس مع الفريق في الموسم المقبل، بناء على توصية الكابتن نعيم السويركي المدير الفني للفريق.

وقاد السويركي غزة الرياضي للنجاة من مقصلة الهبوط للدرجة الأولى، قبل جولة واحدة من انتهاء الدوري الممتاز بفوزه على اتحاد خانيونس ليحتل الفريق المركز التاسع بنهاية المسابقة برصيد 23 نقطة، بعدما أنهى الدور الأول وفي رصيده 6 نقاط فقط.

وفي نفس الإطار تعاقد العميد مع لاعب الوسط محمد الغول بعد انتهاء ارتباطه بنادي الأمل الذي لعب معه في الموسم الماضي، ويملك الغول سجلا حافلا في الملاعب خاصة في دوري الدرجة الأولى الذي ظهر فيه بمستوى مميز للغاية خاصة خلال الفترة التي تواجد فيها مع فريق الأقصى.

وسبق للغول اللعب مع فرق الاستقلال والصداقة والأقصى وخدمات النصيرات والأمل، إلى جانب عدد من التجارب القصيرة في صفوف أندية أخرى.

ومن المتوقع أن يواصل غزة الرياضي مساعيه لتعزيز صفوف الفريق بمزيد من اللاعبين خاصة في مركز حراسة المرمى بعد رحيل الحارس أحمد برهم، إلى جانب رحيل الثنائي حسن جودة وطارق الهور.

المصدر / فلسطين أون لاين