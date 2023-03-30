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"اللجنة الوطنية" تدين تصريحات السفير الفلسطيني في إندونيسيا

30 مارس 2023 . الساعة 20:16 بتوقيت القدس
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"اللجنة الوطنية" تدين تصريحات السفير الفلسطيني في إندونيسيا

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل) تصريحات السفير الفلسطيني زهير الشن، في إندونيسيا، التي برّر فيها مشاركة الفريق الإسرائيلي في بطولة كأس العالم لكرة القدم في إندونيسيا.

وقال الشن في تصريحه: "نعلم أن الاتحادات الدولية، بما فيها الفيفا، لديها قوانينها الخاصة، في هذه الحالة، فازت إندونيسيا بحق تنظيم البطولة، وبالتالي ليست للدول المشاركة في البطولة علاقة بمدى حب الدولة المستضيفة أو كرهها لهم".

وشددت اللجنة الوطنية، على أن هذه التصريحات التي لا تمثّل موقف الغالبية الساحقة من شعبنا الفلسطيني، تحاول تبرير نفاق الفيفا وازدواجية معاييرها وتخلق أزمة مع الغالبية الشعبية في إندونيسيا الرافضة لنظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي والرافضة لتطبيع العلاقات معه رغم مساعي الأنظمة المطبّعة مع العدوّ الإسرائيلي.

وذكرت أن الفيفا كانت قد منعت فرق روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في بطولات كرة القدم التي تنظمها بعد أيام قليلة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما رفضت بعنف إقصاء (إسرائيل) من هذه البطولات رغم نظامها الاستعماري المستمر منذ 75 عاماً.

وأكدت اللجنة أن الفيفا "الخاضعة لهيمنة القوى الاستعمارية الغربية"، تلعب دوراً قذراً ومستمراً في التغطية على النظام الإسرائيلي وفي معاقبة كل من يقاطعه أو يحاول إقصاءه من أي مباريات لكرة القدم عالمياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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