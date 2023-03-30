مصرع نازحين اثنين جراء عاصفة في إدلب بسوريا

لقي اثنان من النازحين بينهما طفل مصرعهما وأصيب 6 آخرون، في مخيمات محافظة إدلب شمالي غربي سوريا، جراء العاصفة القوية التي ضربت المنطقة.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بأن أجزاء من أسوار مخيمي "كورين" و"باتنتة" سقطت على السكان بسبب العواصف، ما أسفر عن مصرع شخص بالغ وطفل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 6 مدنيين بينهم 3 أطفال أصيبوا بجراح جراء العواصف في 5 مخيمات أخرى في المنطقة، تم نقلهم إلى المشافي المجاورة.

فيما ذكرت جمعية "منسقو استجابة سوريا"، أن عدد المتضررين في المخيمات ومراكز الايواء والتجمعات السكنية نتيجة العواصف الهوائية خلال 24 ساعة الماضية، بلغ 31 ألفا و 644 شخصا.

ووفق الجمعية، فإن عدد المخيمات المتضررة بلغ 60 ومركز إيواء، منها 11 تم تشييدها حديثا.

المصدر / وكالات