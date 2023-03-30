محكمة روسية تقضي بحجز مراسل "وول ستريت" شهرين

قضت محكمة روسية، الخميس، بحجز مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان غيرشكوفيتش، على خلفية تهمة بالتجسس.

ونقلت وكالة "تاس" المحلية عن المركز الإعلامي لمحكمة مقاطعة ليفورتوفسكي في العاصمة موسكو أن المحكمة "قضت باحتجاز غيرشكوفيتش حتى 29 مايو/ أيار المقبل، عقب اتهامه بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 276 من القانون الجنائي الروسي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت روسيا القبض على غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إن غيرشكوفيتش "كان يتصرف بناء على أوامر الولايات المتحدة، لجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي والتي تشكل سرا من أسرار الدولة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

من جهتها، نفت الصحيفة الاتهامات الروسية بحق غيرشكوفيتش، وأعربت عن قلقها "البالغ" إزاء اعتقاله.

وأكدت الصحيفة في بيان أنها "تسعى للإفراج الفوري عن غيرشكوفيتش"، مضيفة: "نحن متضامنون مع إيفان وعائلته".

وتم توقيف المراسل في مدينة يكاترينبرج بجبال الأورال، بينما يدعي الأمن الفيدرالي الروسي أنه كان يحاول الحصول على معلومات سرية.

ويغطي غيرشكوفيتش أخبار روسيا وأوكرانيا ودول سوفيتية سابقة أخرى كمراسل في موسكو، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن إذا أدين بالتجسس، حسب "أسوشيتيد برس".

المصدر / وكالات