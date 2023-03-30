بمسيرات حاشدة في غزة وسخنين.. الشعب الفلسطيني يُحيي ذكرى يوم الأرض

غزة-سخنين/ متابعة "فلسطين أون لاين"

أحيا الشعب الفلسطيني، اليوم الخميس، الذكرى الـ47 ليوم الأرض، وذلك في مسيرات واعتصامات حاشدة.

ففي قطاع غزة، احتشد الآلاف من المواطنين، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، وبالقرب من السلك الحدودي الفاصل.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، فيما أشعل الشبان الإطارات المطاطية، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاه الجموع المشاركة.

وسجلت مؤسسات طبية إصابة عدد من المواطنين، بالاختناق بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع شرق مدينة غزة.

وأقامت فصائل العمل الوطني والإسلامي، مهرجانًا في مخيم ملكة، أكدت خلاله على تمسُّك الشعب الفلسطيني بأرضه، ودفاعه عنها بكل ما أوتي من قوة.

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وفي الداخل المحتل عام 48، شارك فلسطينيون مساء اليوم الخميس، في مسيرة مركزية، لإحياء الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض الخالد، والتي نُظّمت في مدينة سخنين.

وانطلقت المظاهرة من شارع الشهداء في المدينة، وذلك تحت لواء العلم الفلسطيني؛ ردًّا على سياسات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير.

وقال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، خلال المسيرة، إنّ "القضية الأساس وصراعنا مع الحركة الصهيونية كان وما يزال وسيبقى قضية الأرض، ولا زلنا نعاني من السياسات العنصرية في كل ما يتعلق بالأرض والمسكن، وإنّ مشهد انضواء الجميع موحدين تحت لواء العلم الفلسطيني، هو مشهد جميل، وهي الرسالة الأقوى في الذكرى الـ47 ليوم الأرض".

وبدأت فعاليات إحياء يوم الأرض، منذ صباح اليوم في بلدات مثلث يوم الأرض، وفي الطيبة، والتي شملت زيارة أضرحة الشهداء، وعوائلهم، إذ أُجريت زيارة محلية لوفد عن بلدية سخنين واللجنة الشعبية والحركات السياسية لبيوت عائلات شهداء يوم الأرض.

























