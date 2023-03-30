الاحتلال يهدم منزلًا وإصابة شاب باعتداء للمستوطنين في أريحا

هدمت جرّافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلاً في قرية النويعمة شمال مدينة أريحا.

واقتحمت جرّافات الاحتلال برفقة عناصر أمنية، أراضي عرب "الطريفات" في النويعمة، وهدمت منزل المواطن عطا داود زايد طريفات.

وتبلغ مساحة المنزل 150 متراً مربعاً، ويُؤوي حوالي 5 أفراد، وكان الاحتلال قد أخطره بالهدم قبل نحو شهر، بحجة عدم الترخيص.

كما أُصيب شاب، على إثر اعتداء المستوطنين عليه في منطقة المعرجات شمال أريحا.

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واعتدى المستوطنون على الشاب أمجد كعابنة في أثناء قيادته جراره الزراعي، ورشقوه بالحجارة.

وأدَّى اعتداء المستوطنين إلى تحطيم زجاج نوافذ جراره وإصابته بجروح وُصفت بالطفيفة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه انتهاكاتهم اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين.











المصدر / فلسطين أون لاين