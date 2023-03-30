منتجات تساعدك على المحافظة على النظافة الشخصية

سنتحدث في هذا المقال عن أفضل المنتجات التي تساعدك على المحافظة على نظافتك الشخصية ويتجه الناس إلى البحث عن هذه المنتجات خصيصاً في فصل الصيف لما يسببه الحر والاتربة والشمس بالجسد لذلك قررنا أن نتحدث عن أفضل المتاجر الإلكترونية التي تعمل على بيع المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية للحفاظ على مظهرك جذاب وأنيق مع الرائحة الجيدة بين الناس.

متجر ايهيرب هو من أشهر المتاجر التي تضم منتجات خاصة بالعناية والجمال ولا يقتصر موقع ايهيرب على المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية فقط بل يوفر العديد من المنتجات الأخرى والأقسام المختلفة لكن سنكتفي اليوم بالتحدث عن قسم العناية الشخصية التي يضمها متجر ايهيرب والتي تستطيع شراؤها باستخدام كود ايهيرب.

قسم العناية الشخصية بمتجر ايهيرب يضم العديد من المنتجات وهذه المنتجات كالتالي:

الخيار الأول هو مزيل رائحة العرق ويضم هذا الخيار منتجات عديدة تصل عدد هذه المنتجات داخل متجر اي هيرب إلى 45 منتج مختلف وجميع هذه المنتجات تعمل على إزالة رائحة العرق وتأتي بماركات عالمية مختلفة مثل أرم أند هامر وكريستال بودي ديودورنت‏ والعديد من الماركات العالمية الأخرى ويمكنك اختيار المنتج على حسب سعره حيث يوفر لك الموقع إمكانية اختيار المنتجات التي تبدأ من 50 جنيه إلى 100 جنيه والخيار الثاني يبدأ من 100 جنيه إلى 200 جنيه والثالث يبدأ من 200 جنيه إلى 400 جنيه قم باختيار الخيار الذي يناسبك وابحث عن أفضل مزيل عرق داخله لتحصلى على رائحة منعشة في الأوقات الحارة.

الخيار الثاني هو واقي من الشمس بمجرد الدخول عليه يمكنك اختيار واقي من الشمس خاص بالوجه فقط ويضم هذا ما يقارب من 52 منتج وهناك خيار خاص بواقي الشمس الخاص بالجسم وهذا يتم استخدامه على الشواطئ للحفاظ على الجسم من أشعة الشمس والمحافظة على لون البشرة وهناك منتجات Baby Sunscreen ويضم المتجر ما يقارب من 33 منتج مختلف داخل هذا الخيار وجميع المنتجات بماركات عالمية مثل ماركة أوسيرين ونوتروجينا وافينو وداخل هذا الخيار ستجد عروض خاصة على منتجات العناية هناك عروض مميزة وخصومات هائلة على معظم المنتجات الخاصة بمتجر ايهيرب وستجد تقييمات من العملاء على المنتجات المتواجدة داخل متجر ايهيرب.

الخيار الثالث هو النظافة الشخصية للمرأة وهذا الخيار يضم منتجات عديدة وهي تختص بالمراة فقط ومن خلالها يمكن للمرأة الحصول على أفضل منتجات خاصة بالنظافة للمرأة مثل الفوط الصحية بمختلف الماركات والسعار ولكن يضم هذا الخيار جمع الفوط الصحية وهناك منتجات خاصة بالفوط الصحية اليومية فقط التي يتم استخدامها بشكل يومي والخيار الثالث هو تامبون الذي يضم ما يقارب من 15 منتج مختلف والخيار الرابع والخيار الخاص بالمرأة هو كؤوس الحيض والتي ستجدين عليها خصومات مميزة.

الخيار الرابع هو منتجات تعقيم اليدين والمنتجات المتواجدة مثل أريول وبيكلين والفزلين والعديد من المنتجات الأخرى وتبدأ هذه المنتجات من أقل من 50 جنيه وأكبر قيمة لهذه المنتجات لا تزيد عن 200 جنيه وجميع المنتجات التي يضمها المتجر سيتجد عليها خصومات هائلة وعروض مميزة لن تجدها في أي متجر آخر.

الخيار الخامس هو منتجات دعم الهرمونات للمرأة والتي العديد من النتجات مثل ناو فودز ولايف إكستانشن وسولاراي وإستروفينوأورغانيك إكسيلونس وناتشرز واي وإيميريتا ولايف فلو وتبدأ المنتجات الخاصة بدعم هرمونات المرأة من 200ج جنيه وقد تزيد عن 400 جنيه لكنكي تستطيعين الحصول عليها بخصومات هائلة عند استخدام كود ايهيرب المتواجد على موقع يوفر وهو كود فعال ومتجدد.

الخيار السادس هو العناية بالبشرة بعد التعرض للشمس ولابد أن تعرف أن هذه المنتجات لا تعمل على الوقاية من أشعة الشمس بل تعمل على العناية بالبشرة التي تعرضت لأشعة الشمس للمحافظة على البشرة وإرجاعها لناضرتها قبل التعرض لأشعة الشمس والمنتجات تنقسم إلى ألوفيرا حمام وخيار حروق الشمس والمنتجات تعمل على مكافحة حروق الشمس وإرجاع البشرة لطبيعتها ولونها المميز.

الخيار السابع هو منتجات الحلاقة وإزالة الشعر وستجد منتجات عديدة تختص بهذا الأمر على متجر ايهيرب تنقسم إلى ماكينات الحلاقة ومنتجات العناية باللحية فقط وهذه المنتجات خاصة بالرجال أما المنتجات الخاصة بالنساء فهي إزالة الشعر ومنتجات كريم الحلاقة ومنتجات التشميع وجميعها بماركات عالمية مميزة وبأسعار تبدأ من 50 جنيه وهناك منتجات تزيد عن 400 جنيه والخيار الأخير هو خيار K-Beauty Personal Care الذي يضم العديد من الكريمات الخاصة بالجمال والعناية الشخصية.

المتجر الثاني هو متجر نايس ون الذي يعد من المنتجات الشهيرة في مجال العناية والجمال وهو من أفضل المتاجر المتواجدة في الشرق الأوسط وستتعرف على قسم منتجات العناية الشخصية الذي يضمه متجر ناسي ون والذي يمكنك الحصول عليها من خلال كود نايس ون الذي يوفر لك خصومات هائلة عند الشراء من نايس ون.

يضم متجر نايس ون العديد من الخيارات داخل قسم المنتجات الخاصة بالعناية الشخصية وهذه الخيارات كالتالي: منتجات عناية الفم والأسنان وتضم هذه المنتجات فرشاة الأسنان و معجون الأسنان وتبيض الأسنان وغسول الفم وتنظيف الأسنان ومعطرات الفم ومنتجات العناية بالجسم من مشد الجسم ومزيل العرق وتفتيح الجسم وغسول الجسم ومنتجات بودرة الجسم وأدوات الاستحمام وكافة هذه المنتجات توفر للجسم العناية الكاملة ومنتجات بالصحة مثل المكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر كمنتجات معالجة الشعر ومنتجات الزيوت والماسكات الخاصة بالشعر وهناك صبغات الشعر والشامبو والبلسم الذي يعمل على حماية الشعر من الجفاف والتقصف منتجات مصففات الشعر.

ومنتجات العناية بالوجه والتي ستجد بها منتجات لتنظيف البشرة ومنتجات ترطيب الوجه ومنتجات العناية بالعين وأقنعة الوجه ومستلزمات العناية بالوجه والعناية بالشفاه ومنتجات تقشير الوجه وأقنعة الوجه أما منتجات العناية باليدين فتضم الصابون الخاص باليدين والمنتجات التي تعمل على ترطيب اليدين وستجد منتجات العناية بالقدم التي تعمل على ترطيب القدم بشكل جيد والمحافظة عليها من التشقق بالإضافة إلى منتجات خاصة للوقاية من الشمس ومنتجات التسمر(التان) ومنتجات العناية بالمرأة ومنتجات خاصة بعناية الأم والطفل ومنتجات العناية بالرجل.

كل هذه المنتجات وأكثر ستجدها على متجر نايس ون لأنه لا يقتصر على منتجات العناية فقط بل يحتوي على منتجات أخرى تستطيع شراؤها بسهولة كما يمكنك الحصول على خصومات هائلة من خلال كود خصم نايس ون الذي ستجده متاح داخل موقع يوفر.

المصدر / وكالات