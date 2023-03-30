"أبو راس": يوم الأرض وحّد الشعب والدم الفلسطيني وثبًّت تجذّره على كامل تراب أرضه

أكد رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي، د. مروان أبو راس، اليوم الخميس، أن يوم الأرض وحّد الشعب والدم الفلسطيني وأثبت تجذّر الشعب الفلسطيني وتمسّكه بكامل تراب أرضه.

وقال في كلمة له، خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق فعالية إحياء يوم الأرض بعنوان "أرضنا عنوان هويتنا" الذي عقدته وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع الهيئات المحلية بغزة: إن "المليشيات الإرهابية التي أسّسها بن غفير وباركها نتنياهو ستكون سبباً في تعجيل زوال الاحتلال وحكومته الفاشية التي تقمع شعبنا الفلسطيني، داعياً أبناء شعبنا في الضفة والداخل لتشكيل لجان حراسة ليلية لحماية أرضهم".

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وبيّن أن المجلس التشريعي يشدّ على أيدي كل من يغرس ويبني في هذا الأرض، مضيفًا " نحن نراقب ونتابع وسنضرب بيد من حديد على كل من يفسد فنحن لا نقبل المفسدين"، معرباً عن شكره لوزارة الحكم المحلي ولتجمع الهيئات المحلية على خطواتهم الفعالة التي تعكس الانتماء للأرض والهوية الوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين