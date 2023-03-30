فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيرات حاشدة في غزة وسخنين.. الشعب الفلسطيني يُحيي ذكرى يوم الأرض

الداخلية تعلن كشفًا جديدًا للسفر عبر معبر رفح البري

مصرع نازحَين اثنين جراء عاصفة في إدلب بسوريا

محكمة روسية تقضي بحجز مراسل "وول ستريت" شهرين

"اللجنة الوطنية" تدين تصريحات السفير الفلسطيني في إندونيسيا

"الشباب والثقافة" تحيي الذكرى الـ 47 لـ "يوم الأرض"

الاحتلال يهدم منزلًا وإصابة شاب باعتداء للمستوطنين في أريحا

تظاهرة إلكترونية للمطالبة بفتح الاعتكاف في المسجد الأقصى

"حماس" تدين مشاركة شخصيات عربية وإفريقية في مؤتمر تطبيعي

في يوم الأرض .. الفصائل تحذّر الاحتلال من محاولات شطب المدن التاريخية بالداخل المحتل

سؤال رقم (5) في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023

30 مارس 2023 . الساعة 21:00 بتوقيت القدس
...
غلاف سؤال رقم 5 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png

للعام الثالث على التوالي، تنفذ _ النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية_ مسابقة شهر رمضان المبارك للعام 2023.

وتتميز المسابقة الرمضانية بتنوّع الأسئلة ما بين أسئلة دينية وأخرى وطنية سياسية، وكذلك أسئلة ثقافية في مجالات متعدّدة، سعيًا وراء إضافة معلومات جديدة وقيّمة لدى جمهورنا من مختلف الشرائح المجتمعية.

وسيحصل الفائزون بمسابقة شهر رمضان المبارك على جوائز قيّمة وأخرى تقديرية، في حين تنظّم صحيفة فلسطين المطبوعة (منذ تأسيسها عام 2005) عدَّة مسابقات ضمن ملحق رمضاني خاص يصدر مع الصحيفة كل صباح.

اقرأ المزيد: أسماء الفائزين بسؤال رقم (4) بمسابقة رمضان 2023

 آليات وشروط المشاركة في المسابقة:

  • الإعجاب بمنصّاتنا عبر التواصل الاجتماعي، على النحو التالي:

إنستغرام/ instagram.com/pl24online

تيليجرام/ t.me/pl24online

تويتر/ twitter.com/F24online

تيك توك/ tiktok.com/@pl24online

فيسبوك/ facebook.com/pl24online 

واتساب/ https://2u.pw/W64w4p

  • الإعجاب بمنصّات التواصل سيعزّز من فرص فوزك.

  • تنتهي فترة المشاركة بعد 48 ساعة من نشر السؤال.

  • طريقة اختيار الفائزَيْن بقرعة عشوائية، والتواصل معهما (عبر صفحته على فيسبوك) في غضون 12 ساعة لاستلام الجائزة.  

سؤال رقم (5) في مسابقة شهر رمضان المبارك

سؤال رقم 5 في مسابقة شهر رمضان المبارك 2023.png



للمشاركة بالمسابقة والإجابة على السؤال.. انقــر هنـــا

لمعرفة أسماء الفائزين معنا بسؤال رقم (4) انقـر هنـــا

تويتر تويتر
#مسابقة #مسابقة رمضان

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر