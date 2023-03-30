الداخلية بغزة: أجهزتنا تساند المواطنين بإحياء فعاليات يوم الأرض

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن أجهزتها تساند المواطنين والمكونات الشعبية والمجتمعية في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، ظهر اليوم في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم في تصريح صحفي مقتضب: إن "الأجهزة المختصة تقوم بواجبها في تأمين انعقاد الفعالية والعمل على تسهيل وصول المواطنين لمكان إقامتها"، لا سيّما وأن الفعاليات تأتي للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وتمسّكه بحقوقه الوطنية.

وتحل اليوم 30 آذار مارس، الذكرى (47) ليوم الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين