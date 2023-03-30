"الجهاد": مقاومة الاحتلال تطبيق حقيقي للمبادئ التي نشأت عليها الأجيال الفلسطينية

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس: إن "مقاومة العدو الصهيوني وإدامة الاشتباك معه في كل الساحات والمواقع تمثّل الترجمة العملية والتطبيق الحقيقي للمبادئ والشعارات الوطنية التي نشأت عليها الأجيال الفلسطينية المتعاقبة".

وأضافت في بيان صحفي بمناسبة حلول الذكرى (47) ليوم الأرض الموافق لـ(30) آذار/مارس من كل عام: "لن يوقف التغوّل الصهيوني سوى المقاومة الشاملة وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة التي نواصل العمل على تعزيزها وامتدادها في كل أنحاء فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات".

وتابعت: إن "بنادق المقاتلين التي تتوحد في ساحات المواجهة والصمود بالضفة الغربية المحتلة، ترسم لنا الطريق وتنير لنا الدرب لنمضي فيه، نحمي وحدتنا ونحافظ على وجهة سلاحنا ورصاصنا ونواصل قتال عدونا بكل عزيمة وتصميم".

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ودعت إلى شدِّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط في ساحاته والاعتكاف في مصلّياته وقبابه، وعدم الاستجابة لتلك الأصوات والدعوات التي تحاول إسقاط واجب الرباط والاعتكاف حتى يخلو المسجد لاقتحامات المستوطنين الصهاينة بهدف تمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني.

وأبرقت التحية للأسرى الأبطال ومن بينهم الشيخ خضر عدنان الذي يواصل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام للشهر الثاني "مجسّداً بذلك روح الإرادة والصمود في مواجهة الاحتلال"، مشيدة بجهود المقاومة في الضفة الغربية وكل مكان، والجماهير الفلسطينية في الداخل والخارج، ولكل الأحرار المناصرين للقضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين