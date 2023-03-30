"لجنة القدس والأقصى" تدعو لإعلان النفير العام للتصدّي لمخطّطات الاحتلال في "الأقصى"

دعت لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي، اليوم الخميس، لإعلان حالة النفير العام للمقدسيّين خاصةً والفلسطينيّين عامّة؛ دفاعًا عن القدس والأقصى، وحشد الحشود وتنظم الصفوف وفتح الأبواب للاعتكاف في المسجد الأقصى وساحاته طيلة شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن اللجنة للردِّ على الدعوة المركزية التي أطلقتها ما تسمى (جماعات المعبد) للمستوطنين الصهاينة بإحضار القرابين الحيوانية والتجمّع على أبواب المسجد الأقصى في ما يُسمى بـ يوم (الفصح) العبرى المزعوم، مساء الأربعاء 05/04/2023 الموافق 14 رمضان الجاري، في خطوة "عدوانية جديدة وخطيرة".

وأكدت اللجنة في بيانها أن "التجارب أثبتت أن قوة الحشد قادرة على فرض معادلات جديدة ترغم الاحتلال ومستوطنيه عن التراجع عن مخططاته العدوانية تجاه القدس والأقصى".

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وأهابت بفصائل وتشكيلات المقاومة الفلسطينية قاطبةً للوقوف صفًا واحدًا بكل ما أوتوا من قوة وعزم؛ للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وطالبت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ورابطة برلمانيون لأجل القدس، بالوقوف وقفة جادة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وحماية أبناء شعبنا ومقدّساتنا في وجه الغطرسة والعربدة الصهيونية المستمرة.



المصدر / فلسطين أون لاين