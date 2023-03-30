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شوربة لسان العصفور بالخضار

30 مارس 2023 . الساعة 11:47 بتوقيت القدس
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شوربة لسان العصفور

المكونات: 

كوب من لسان العصفور.

كوبان من مرق الدجاج. 

3 ملاعق كبيرة من زيت القلي. 

حبة طماطم مبشورة.

حبة بطاطا مقطعة مكعبات. 

جزرتان مقطعتان.

حبة كوسا مبشورة. 

ربع كوب من البازلاء. 

بصلة مبشورة.

طريقة التحضير:

ضعي الزبدة في قدر على نار متوسطة.

أضيفي لسان العصفور.

قلبي حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي الملح والفلفل.

قلبي المكونات جميعها معاً.

أضيفي المرق والخضراوات.

اتركي الشوربة على نار هادئة مدة ربع ساعة مع تقليبها من وقتٍ إلى آخر حتى تنضج.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزيِّنيها بالبقدونس، ثم قدميها مباشرة.

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#شهر رمضان #شوربة #لسان العصفور #وصفات

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