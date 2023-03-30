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المقبلات

برغل بالبندورة

30 مارس 2023 . الساعة 11:45 بتوقيت القدس
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برغل بالبندورة

المكونات:

3 أكواب برغل خشن، مغسولة ومجففة.

حبتا بندورة، مقشرتان ومقطعتان.

4 ملاعق كبيرة صلصة بندورة ممزوجة في كوب ماء.

3 بصلات كبيرات ومفرومات.

9 ملاعق كبيرات زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

طريقة التحضير:

سخني في وعاء "4 ملاعق كبيرة زيت زيتون"، واقلي البصل فيه ليصبح ذهبي اللون.

أضيفي البرغل وامزجيه مع البصل والزيت وحركيهم لبضع دقائق.

أضيفي قطع البندورة وصلصة البندورة الممزوج في الماء.

أضيفي الفلفل الأسود والأبيض والملح.

اسكبي أيضاً 3 أكواب من الماء.

اغلي المزيج كله واطبخيه على نار منخفضة 20 دقيقة، لينضج البرغل.

أضيفي المزيد من الماء إذا احتاج البرغل.

أطفئي النار واتركي البرغل بالبندورة 10 دقائق في الوعاء.

ضعي الزيت المتبقي لديكِ "حوالي 5 ملاعق كبيرة" فوق البرغل وامزجيهم جيداً.

اسكبي البرغل ساخناً في طبق التقديم، وقدمي بجانبه الزبادي.

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