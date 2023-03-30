رولات الدجاج التركية المقرمشة

المكونات:

حبه فليفلة خضراء.

قرن فلفل أخضر حار.

3 حبات بندورة.

بصلة صغيرة.

3 فصوص ثوم.

ملعقتان كبيرتان صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان دبس فليفلة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بابريكا حلوة.

مكعب بودرة مرق دجاج.

1/4 كوب عصير ليمون.

1/2 كوب زيت نباتي.

1/2 كيلو صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة.

خبز شراك أو صاج.

صوص جانبي:

كوب لبن رائب أو زبادي.

ربع كوب طحينية بيضاء.

ملعقتان كبيرتان بقدونس مفروم.

عصير 1/2 ليمونة.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

اخلطي مكونات الصوص معاً.

طريقة التحضير:

في الخلاط نضع جميع الخضراوات والبهارات والزيت وعصير الليمون.

اخلطي جميع المكونات جيداً حتى يتشكل صوص ناعم.

ارفعي ربع التتبيلة جانباً.

صبي الباقي على صدور الدجاج وحركي جيداً.

انقعي الصدور مدة ساعة على الأقل في الثلاجة قبل التحضير.

في مقلاة واسعة ساخنة على النار، أضيفي صدور الدجاج مع التتبيلة.

قلبي جيداً على نار عالية حتى تأخذ لونًا ذهبيًّا.

افردي الخبز على الطاولة، وقطعي كل رغيف إلى أرباع.

ادهني الخبز بالصلصة المتروكة جانباً.

وزعي الحشوة داخل الخبز، ولفيه كفراشيح الشاورما.

رصي القطع في صينية الفرن المدهونة بالزيت.

ادهني القطع بالزيت النباتي على درجة حرارة 180 حتى تصبح ذهبية اللون من الأسفل.

اشويها من الأعلى لتأخذ لونًا ذهبيًّا.

قدمي الرولات مع الصوص المحضر مسبقاً.