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"البرلمان العربي" يؤكد دعمه المطلق لنضال الشعب الفلسطيني

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حتى استعادة حقوقه الوطنية المشروعة

"البرلمان العربي" يؤكد دعمه المطلق لنضال الشعب الفلسطيني

30 مارس 2023 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعمه المطلق لنضاله العادل من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروع، مجدَّداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه وتاريخه ومقدّساته وهويته الوطنية.

وأوضح في بيان صحفي  بمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض الفلسطيني، ضرورة العمل على تحقيق السلام وفق القرارات الأممية ومبادرة السلام العربية القائمة على رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

واستعرض البيان جملة الانتهاكات التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني وأرضه مقدَّساته، وما يترتب عليها من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين، الأمر الذي يهدّد بتفجّر الأوضاع في المنطقة بشكل لن يستطيع أحد السيطرة عليه.

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ودعا المجتمع الدولي، إلى "تحمّل مسؤولياته والتحرّك لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، والعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتفعيل عملية التسوية، ووقف جميع الانتهاكات والإجراءات الاستفزازية الأحادية الجانب التي تقوم بها سلطة الاحتلال، ووقف الاقتحامات المتكرّرة للمسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المدن الفلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الشعب الفلسطيني #يوم الأرض #البرلمان العربي #المقاومة الفلسطينية

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