أبو محفوظ: في يوم الأرض يجدد الشعب الفلسطيني التمسك بمقاومته المشروعة

قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ: إن "يوم الأرض الفلسطيني محطة سنوية يجدد من خلالها شعبنا الفلسطيني تمسكه بكافة حقوقه المشروعة على أساس المقاومة بكافة أشكالها لاستعادة الأرض وعودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".

وأكد خلال تصريح صحفي بمناسبة حلول ذكرى يوم الأرض الموافق الـ(30) آذار/مارس من كل عام: على ضرورة بناء استراتيجية وطنية موحدة للشعب الفلسطيني على أساس المقاومة بكافة أشكالها، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أوسلو والتنسيق الأمني".

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وأضاف: إن "تضحيات شعبنا الفلسطيني عبر مسيرة نضالية ممتدة منذ النكبة دليل على إصرار الشعب الفلسطيني على التصدي للعدوان الصهيوني والدفاع عن الأرض والإنسان هو خيار الشعب الفلسطيني حتى التحرير والعودة"، مشيراً إلى أن ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام تأتي في ظل متغيرات فلسطينية ومحلية ودولية تتطلب التوافق الفلسطيني على برنامج نضالي موحد وبناء جبهة وطنية موحدة للاستفادة من هذه التحولات لصالح القضية الفلسطينية.

وختم بالقول: "في يوم الأرض الفلسطيني نحيي أهلنا الصامدين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، وندعم الأسرى في معتقلات الاحتلال في خطواتهم التصعيدية ضد انتهاكات الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين