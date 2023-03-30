في ذكرى يوم الأرض.. "حماس" تؤكد تمسكها بخيار المقاومة الوطنية الشاملة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، تمسكها بخيار الوحدة الوطنية والمقاومة الشاملة، سبيلاً وحيداً لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني واسترداد أرضه وتحرير مقدساته، وأن تظل وفية لقوافل الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عنها، وروّت دماؤهم الزكيّة أرض فلسطين.

ودعت في بيان صحفي بمناسبة حلول ذكرى يوم الأرض الموافق الـ30 من آذار/ مارس من كل عام، إلى تصعيد المقاومة دفاعاً عن أرض فلسطين التاريخية، مشيرة إلى أهمية زيادة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والعودة والاستقلال.

وتتجدّد ذكرى يوم الأرض المباركة في عامها السَّابع والأربعين، في يومٍ انتفضت فيه جماهير الشعب الفلسطيني في المثلث والجليل والنقب في أراضينا المحتلة عام 1948م، ردّاً على سياسة التغوّل الاستيطاني، ومقاومةً لسياسة التهجير والإبعاد الاحتلالية.

اقرأ أيضاً: التشريعي يعقد جلسة خاصة بذكرى يوم الأرض في مخيم ملكة

وقالت حماس في بيانها: "لن نفرّط أو نتنازل عن شبر من أرض فلسطين التاريخية، وسيظل شعبنا الفلسطيني متمسكاً بأرضه من النهر إلى البحر، ولن تُفلح مخططات الاحتلال وجرائمه في سرقة الأراضي والتغوّل الاستيطاني، في تغيير عروبة الأرض وحقائق التاريخ".

وأضافت: إن "مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك درّة تاج أرضنا التاريخية المباركة، لن تكون للاحتلال أيّ سيادة أو شرعية على جزء منها، فهي فلسطينية كانت وستبقى، وسنحميهما وندافع عنهما بكل الوسائل، ومهما كانت التضحيات".

وتابعت: إنَّ "حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم؛ حيث مدنهم وقراهم التي هجّروا منها قسراً بفعل الاحتلال والإرهاب الصهيوني، حق وواجب، فردي وجماعي، لا يملك أحد التنازل عنه أو التفريط فيه، ونجدّد رفضنا القاطع لكل مشاريع التوطين والوطن البديل".

وأشادت بـ"ملاحم البطولة والصمود والثبات التي صنعها ويصنعها رجال مقاومتنا الباسلة وأهلنا في قطاع غزّة، والثائرون والمرابطون في عموم الضفة الغربية، وفي بيت المقدس وأكنافه، والصَّامدون الثابتون في الداخل المحتل، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وندعوهم إلى مزيد من التلاحم والترابط وتعزيز كل أشكال المقاومة في هذا الشهر الفضيل، حماية لثوابتنا وهُويتنا، ودفاعاً عن أرضنا وانتصاراً لقدسنا وأقصانا وأسرانا".

وجددت دعوتها للأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "التضامن مع قضية الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، في مواجهة أخطر وأطول احتلال إحلالي مستمر في العالم، والعمل بكل الوسائل وعلى الأصعدة كافة على عزل هذا الكيان العنصري الفاشي، وتجريمه ومحاكمة قادته، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإنفاذ حق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال".

المصدر / فلسطين أون لاين