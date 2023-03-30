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محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" صبيحة اليوم الـ(8) من رمضان

30 مارس 2023 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الأسرائيلي، صبيحة اليوم الخميس الموافق الثامن من شهر رمضان.

وبحسب مصادر مقدسيّة، فإنّ "أعدادًا كبيرة من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدّوا طقوسًا (تلمودية) متجهين نحو باب السلسلة.

وتنغص قوات الاحتلال على المصلّين والمعتكفين عبادتهم داخل الحرم وعبر انتشارها على  أبوابه  والتدقيق في بطاقات الهوية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وتتم الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

وتتواصل الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى والحيلولة دون إفراغه من أهله، وتركه لقمة سائغة لاستباحة المستوطنين له.

وبالفعل حاولت قوات الاحتلال أكثر من مرة منذ بداية شهر رمضان الفضيل، إفراغ بعض المصلّيات التابعة للمسجد الأقصى من روّادها المعتكفين ما يسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #شهر رمضان #قوات الاحتلال #مستوطنون

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