30 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

1976 يوم الأرض الفلسطيني بسبب مصادرة الاحتلال الإسرائيلي آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية ، حيث عم إضراب عام ومسيرات عارمة في فلسطين أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة واعتقال المئات، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب الفلسطيني يوم الأرض تعبيراً عن تمسكه بأرضه وعدم تنازله عن شبر منها.