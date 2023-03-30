30 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 30 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1807 وصول الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر إلى ميناء رشيد في مصر.
- 1856 عقد معاهدة صلح أنهت حرب القرم بين روسيا من جهة وإنجلترا وفرنسا والدولة العثمانية من جهة أخرى.
- 1889 الانتهاء من بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
- 1948 العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة مدينة سوق الرملة التي أدت إلى استشهاد 25 مواطناً وإصابة العشرات.
- 1976 يوم الأرض الفلسطيني بسبب مصادرة الاحتلال الإسرائيلي آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية ، حيث عم إضراب عام ومسيرات عارمة في فلسطين أسفرت عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة واعتقال المئات، ومنذ ذلك التاريخ يحيي الشعب الفلسطيني يوم الأرض تعبيراً عن تمسكه بأرضه وعدم تنازله عن شبر منها.
- 1981 نجاة الرئيس الأمريكي دونالد ريغان من محاولة اغتيال.
- 1991 إلغاء التمييز العنصري في جنوب أفريقيا.
- 1993 مجاهدو القسام يقتلون صهيونيين قرب وادي عارة.
- 2002 كتائب شهداء الأقصى تفجر مقهى اللمبي في تل أبيب المحتلة وتقتل مستوطناً.
- 2015 مسلحون يغتالون القيادي في حركة حماس والناشط في المجال الصحي يحيي الحوراني بمخيم اليرموك جنوب العاصمة السورية دمشق.
- 2018 انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية شرق قطاع غزة بهدف تثبيت حق العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.
المصدر / فلسطين أون لاين