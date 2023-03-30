الطقس: أجواء متقلبة حتى الإثنين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى.

ومن المتوقع أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. ويكون الطقس باردا في ساعات النهار وبشكل كبير في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، مع غيوم كبيره في السماء، وفي ساعات الليل تتدنى الحرارة أكثر فأكثر، ويسود جو أكثر برودة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

الطقس يوم السبت

السبت: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة نهارًا وباردًا ليلًا، ويبقى الجو غائمًا جزئيًا في مختلف المناطق، وفي المناطق السهلية والمنخفضة يسود جو دافئ نسبي إلى دافئ.

الطقس يوم الأحد

الأحد: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء معتدلة نهارًا، وستكسر درجات الحرارة حاجز الـ 20 في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، وستكون الحرارة عند منتصف العشرينيات، في المناطق السهلية والساحلية، مع أجواء صيفية في المناطق المنخفضة والغورية.

الطقس يوم الاثنين

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، ويسود جو شديد الاعتدال والدفء في ساعات النهار مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان، وليلًا تنخفض الحرارة لكن يبقى الجو دافئ نسبيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين