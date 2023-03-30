إصابتان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين

أصيب شابان برصاص الاحتلال الحي، فجر اليوم الخميس، وصفت جراحهما بالمتوسطة، خلال الاشتباكات التي اندلعت مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة قباطية جنوب جنين، انطلاقًا من حاجز الجملة الاحتلالي.

وأفادت مصادر محلية، أن عددًا من آليات وجيبات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت أحد منازل المواطنين في البلدة.

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للبلدة.

شاهد | اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال في قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/rlCPQDPu55 — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 30, 2023

وألقى مقاومون قنابل يدوية وعبوات محلية صوب قوات الاحتلال المقتحمة.

وأوضحت المصادر، أن قناصة الاحتلال اعتلت عدة مباني في محيط البلدة، خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين