قصف إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة السورية دمشق

أعلنت الوكالة الرسمية السورية (سانا)، الليلة، أنّ أصوات قصف وانفجارات سُمعت في دمشق، مشيرةً إلى أنّ وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهدافٍ معاديةٍ في أجواء دمشق.

وذكر التلفزيون السوري، أنّ طائرات الاحتلال شنّت عدواناً جوياً على محيط العاصمة دمشق.

وأفاد مصدرٌ أمني أنّ طائرات إسرائيلية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق أراضي الجولان المحتل جنوب شرق سوريا، باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط دمشق.

وقالت مصادر سورية إنّ المعطيات الأولية تفيد باستهداف إسرائيلي حصل لمدينة دمشق في محيط حي الميدان وأقرب إلى كفرسوسة، وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الاستهداف.

المصدر / وكالات