تقرير يكشف تورط الدنمارك بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي في حرب غزة

كشف تقرير استقصائي لمؤسسة "دان ووتش" وصحيفة "إنفورماسيون"، أول أمس الثلاثاء، أنّ الدنمارك ربما تجد نفسها أمام اتهامات خطيرة بمساعدة دولة الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكاب جرائم حرب في عدوانَيها على غزة عامي 2021 و2022، باستخدام تقنيات وأجهزة دنماركية في طائرات "أف 35".

واستعان التقرير بخرائط تربط بين التكنولوجيا الدنماركية التي تقدمها شركة "تيرما" للصناعات العسكرية المثيرة للجدل المتعاونة مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية بإنتاج تقنيات ومعدات "أسفرت عن قتل 75 طفلًا فلسطينيًّا". وأشار معدو التقرير إلى أنّ ذلك "يجعل الدنمارك على حافة انتهاك التزامها بالقوانين الدولية".

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وكانت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية (أمنستي)، قد دعت مرارًا حكومة كوبنهاغن، في أعقاب عدواني 2021 وأغسطس/ آب العام الماضي، إلى ضرورة التصرف بوقف أنشطة "تيرما" وتصديرها لتلك التقنيات التي تساهم بسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

وعلى ضوء الاتهامات الموجهة لكوبنهاغن، دعا مسؤول قسم السياسة في "أمنستي" مارتن ليمبرغ بيدرسن، إلى ضرورة "وقف المجتمع الدولي، بما في ذلك الدنمارك، الصادرات المباشرة وغير المباشرة للأسلحة والذخيرة والمعدات الأمنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور"، وذلك في أول تعقيب على التقرير الذي نشر، أول أمس الثلاثاء.

ويظهر التقرير، بالاعتماد على بيانات جيش الاحتلال وما نشر في وسائل الإعلام والمواقع الرسمية، مشاركة "أف 35" في عدوان مايو/ أيار عام 2021 الذي استمر 11 يومًا. واستنادًا إلى أرقام الأمم المتحدة، فقد استُشهد في تلك العملية 261 فلسطينيًّا، من بينهم ما لا يقل عن 130 مدنيًّا، 67 منهم كانوا أطفالًا".