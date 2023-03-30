" أبو حبيب " في طريقه لتدريب نادٍ بدوري الدرجة الأولى

غزة / مؤمن الكحلوت:

توصل مجلس إدارة نادي الأمل لاتفاق مبدئي مع الكابتن محمد أبو حبيب، لقيادة فريق كرة القدم في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

وينتظر نادي الأمل الرد النهائي من المدرب أبو حبيب اليوم، للموافقة على قيادة الفريق خلفاً للمدرب السابق عبدالله محمود، الذي استقال من منصبه أول من أمس، وقبلها مجلس الإدارة.

وفي حال وافق أبو حبيب ستكون التجربة الثانية له في دوري الدرجة الأولى، بعدما قاد خدمات خانيونس قبل 3 أعوام، كما أنه سبق له تدريب فريقي الهلال وشباب خانيونس، وحقق مع الأخير لقب بطولة الدوري الممتاز عام 2018.

وأعلن نادي الأمل عن تجديد عقود عدد من لاعبيه للحفاظ على قوام الفريق في الموسم القادم، أبرزهم " جدد عقد 7 لاعبين هم: تامر مكرم، أمين الحلون خالد عياش، محمد أبو ريدة، سليم المغربي، كرم الحلاق، الحارس أحمد عليان"، بالإضافة للتعاقد مع اللاعبين أحمد العكاوي وجابر أبو رضوان.

واحتل الأمل المركز السابع على سلم جدول ترتيب بطولة دوري الدرجة الأولى برصيد 27 نقطة، في أول مشاركة له في المسابقة.