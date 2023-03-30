نقل البابا فرانسيس إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي

أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرانسيس، مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيحتاج إلى قضاء بضعة أيام في مستشفى في روما.

وقال بيان الفاتيكان، إنّ البابا البالغ من العمر 86 عامًا، كان يعاني من صعوبات في التنفس خلال الأيام الأخيرة، لكنه شدد على أنه لا يعاني من عدوى فيروس كوفيد19.

وأكد البيان أنه سيحتاج إلى "بضعة أيام من العلاج الطبي المناسب في المستشفى".

وكان البابا قد ترأّس صباح الأربعاء اللقاء الأسبوعي مع الجماهير في ساحة القديس بطرس. وبدا في حالة معنوية جيدة، لكن شوهد عابس الوجه من الألم أثناء صعوده إلى سيارته.

واستخدم البابا كرسيًّا متحركًا في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في الحركة تتعلق بركبته.

كما خضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة القولون في عام 2021. وقال في يناير/كانون الثاني، قال إنّ المعاناة قد عادت إليه مجددًا.