فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هواتفنا تتجسس علينا بطريقة معقدة لاستهدفنا بالإعلانات.. إليك 3 طرق لإيقافها

تقرير يكشف تورط الدنمارك بمشاركة الاحتلال الاسرائيلي في حرب غزة

" أبو حبيب " في طريقه لتدريب نادٍ بدوري الدرجة الأولى

بغياب ميسي ورونالدو.. تعرّف على قائمة أعلى اللاعبين قيمة

نقل البابا فرانسيس إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي

تحذير غير مسبوق لإيلون ماسك من مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعي

انضمام السعودية لمنظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين

الذكاء الاصطناعي قد يغلق "300 مليون وظيفة" في العالم

زيدان يتصدر قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي

المرابطة الصيداوي: سنتصدى لمخططات إدخال القرابين وسندافع عن الأقصى بكل ما نملك

نقل البابا فرانسيس إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي

30 مارس 2023 . الساعة 01:48 بتوقيت القدس
...
نقل البابا فرانسيس إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي

أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرانسيس، مصاب بعدوى في الجهاز التنفسي وسيحتاج إلى قضاء بضعة أيام في مستشفى في روما.

وقال بيان الفاتيكان، إنّ البابا البالغ من العمر 86 عامًا، كان يعاني من صعوبات في التنفس خلال الأيام الأخيرة، لكنه شدد على أنه لا يعاني من عدوى فيروس كوفيد19.

وأكد البيان أنه سيحتاج إلى "بضعة أيام من العلاج الطبي المناسب في المستشفى".

وكان البابا قد ترأّس صباح الأربعاء اللقاء الأسبوعي مع الجماهير في ساحة القديس بطرس. وبدا في حالة معنوية جيدة، لكن شوهد عابس الوجه من الألم أثناء صعوده إلى سيارته.

واستخدم البابا كرسيًّا متحركًا في الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في الحركة تتعلق بركبته.

كما خضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة القولون في عام 2021. وقال في يناير/كانون الثاني، قال إنّ المعاناة قد عادت إليه مجددًا.

 

تويتر تويتر
#الفاتيكان #مستشفى #البابا فرانسيس #عدوى الجهاز التنفسي

متعلقات

الأكثر قراءة