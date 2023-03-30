زيدان يتصدر قائمة المرشحين لتدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية أن مدرب نادي ريال مدريد السابق، الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، دخل في قائمة المرشحين على منصب مدرب المنتخب السعودي، خلفًا لمواطنه هيرفي رينارد.



وقدّم الفرنسي رينارد مدرب منتخب السعودية السابق، استقالته من منصبه، حسبما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الثلاثاء، وسط تقارير عن قبوله عرضًا لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.



وذكرت التقارير السعودية أن هناك 4 مرشحين لقيادة السعودية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية دخول أسماء جديدة ضمن قائمة الترشيحات، مؤكدين أن زيدان يأتي على رأس تلك الأسماء، كما يوجد البرتغالي خورخي جيسوس، مدرب فنربخشة التركي الحالي، والهلال السعودي وبنفيكا السابق ضمن القائمة.



وأضافت الصحف السعودية أن الترشيحات ضمت أيضًا المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، رغم ارتباطه بعقد مع منتخب إيطاليا، بالإضافة إلى سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي.



جدير بالذكر، أن رينارد، البالغ 54 عامًا، قد تولى قيادة المنتخب السعودي في عام 2019 وقاده إلى كأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية.



وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو/ أيار الماضي تجديد عقد الفرنسي هيرفي رينارد المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027؛ ولكن الأسباب التي أُعلِنت حديثًا جعلت الفرنسي يُنهي عقده مع الأخضر.

المصدر / فلسطين اونلاين