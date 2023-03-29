حماد يثمّن موقف حاكم مقاطعة بالي بدعوته لمقاطعة الاحتلال

ثمّن عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. فتحي حماد الموقف الأصيل لحاكم مقاطعة بالي، والذي دعا فيه وزارة الشباب والرياضة الإندونيسية، لمنع مشاركة منتخب الاحتلال الصهيوني في حال استضافت إندونيسيا كأس العالم تحت 20 عاماً، بسبب استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية وارتكابه المزيد من الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وعبّر حماد في تصريح صحفي عن اعتزازه بهذا الموقف الذي يعبر عن أصالة الشعب الإندونيسي ومواقفه النبيلة، داعيًا الدول العربية والإسلامية إلى تفعيل وتوسيع دائرة المقاطعة للاحتلال ومؤسساته في كل المجالات انتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.