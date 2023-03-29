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نهاية مأساوية للص كابلات كهربائية في الهند

29 مارس 2023 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
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نهاية مأساوية للص كابلات كهربائية في الهند

شهدت إحدى القرى بالهند جريمة جماعية ارتكبها الأهالي الغاضبون، عقب ضبطهم أحد لصوص الكابلات الكهربائية.

وأمسك سكان قرية جوماديدالا الواقعة في ولاية تيلانجانا، بأحد لصوص الكابلات الكهربائية، وقرروا الانتقام منه وتعذيبه أمام الجميع، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس.

وكشف قائد شرطة جوماديدالا فيجاي كريشنا، أن الحادث وقع في حقل زراعي، وأن مجموعة من القرويين قبضوا على اللص أثناء سرقته للأسلاك، واصطحبوه إلى أحد الحقول وجلدوه حتى الموت.

وأكد أن قائمة المشتبه فيهم، تضم أكثر من 20 شخصاً، إلا أن الضباط لم يعتقلوا أي شخص حتى الآن.

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