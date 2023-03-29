"فيفا" يحرم إندونيسيا من استضافة مونديال الشباب بسبب دعوات لاستبعاد (إسرائيل)

حرم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إندونيسيا من استضافة كأس العالم للرجال تحت 20 عاما المقررة بين 20 أيار/ مايو و11 حزيران/ يونيو، وذلك بعد مشكلة سياسية حالت دون إجراء القرعة.

وقال "فيفا" في بيان اليوم الأربعاء "سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير"، مشيرا إلى "عقوبات" محتملة ضد الاتحاد الإندونيسي للعبة، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن أسباب سحب البطولة ومكتفيا بعبارة "بسبب الظروف الحالية".

وكانت القرعة المقرّرة الجمعة قد ألغيت، بسبب دعوة حاكم مقاطعة بالي استبعاد (إسرائيل) من البطولة المقامة في ست مدن بمشاركة 24 منتخبا.

ولا توجد علاقة دبلوماسية رسمية بين البلدين، وأثار دعم القضية الفلسطينية في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة توترات بشأن استضافتها منتخب (إسرائيل).

وأعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أنه سيرسل رئيس اتحاد كرة القدم إريك توهير، الرئيس السابق لنادي إنتر الإيطالي، لإجراء محادثات مع مسؤولي "فيفا": "أرسلت رئيس الاتحاد الإندونيسي إريك توهير للقاء "فيفا" من أجل التوصل لأفضل حلّ".

وكشف مسؤولون أن العامل المحتمل لإلغاء القرعة كان دعوة حاكم بالي وايان كوستر استبعاد (إسرائيل) بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين، وذلك في رسالة وجهها إلى وزارة الشباب والرياضة الشهر الماضي.

المصدر / وكالات