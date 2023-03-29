هاتريك ميسي يمنحه إنجازًا مميزًا مع الأرجنتين

تخطّى القائد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاجز المئة هدف مع منتخب بلاده بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الفوز الكاسح على كوراساو المغمورة بسباعية نظيفة الثلاثاء في سانتياغو ديل إستيرو في مباراة دولية ودية في كرة القدم هي الثانية للالبيسيليستي على أرضه عقب تتويجه باللقب العالمي في قطر.

وسجل ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، ثلاثيته في مدى 20 دقيقة رافعًا غلّته من الأهداف الدولية إلى 102.

وهو الهاتريك السابع لميسي مع منتخب بلاده وهو الذي سجل باكورة أهدافه الدولية منذ 17 عامًا وتحديدًا في آذار/مارس 2006 عندما خسرت الأرجنتين أمام كرواتيا 2-3 في مباراة ودية.

وعزّز ميسي موقعه في المركز الثالث لقائمة الهدافين التاريخيين في العالم خلف منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو (122) والإيراني علي دائي (109).

كما ابتعد ميسي كثيرًا عن أقرب مطارديه على لائحة الهدافين التاريخيين للأرجنتين غابريال باتسيتوتا (56 هدفًا) وسيرخيو أغويرو (41).

وافتتح ميسي، البالغ من العمر 35 عامًا، التسجيل في الدقيقة 20، وعزّز مهاجم فيورنتينا الإيطالي نيكولاس غونساليس بالثاني بعد ثلاث دقائق، قبل أن يضيف "البرغوث" هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 33.

وأضاف لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي أنسو فرنانديس الهدف الرابع بعد دقيقتين (35)، وهو التوقيت ذاته الذي احتاجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بتسجيله الهدف الشخصي الثالث والخامس للأرجنتين (37) منهيًا مهرجان الشوط الأول.

وأضاف جناح يوفنتوس الإيطالي أنخل دي ماريا الهدف السادس من ركلة جزاء (78)، وختم مدافع إشبيلية الإسباني غونسالو مونتييل المهرجان بالهدف السابع (87).

وخاضت الأرجنتين المباراة الثانية منذ فوزها بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها عندما تغلّبت على فرنسا 4-2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي انتهت بتعادل مثير 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفازت الأرجنتين على بنما الخميس بثنائية نظيفة كان نصيب ميسي منها الهدف الثاني في الدقيقة 89، حيث رفع غلّته من الأهداف الدولية الى 99.

المصدر / فلسطين اونلاين