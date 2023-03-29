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إصابتان جراء اعتداء للمستوطنين على المواطنين شرق بيت لحم

29 مارس 2023 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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أصيب مواطنان بجروح جراء اعتداء مجموعة من المستوطنين المتطرفين عن تجمع للمواطنين شرق محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة بعد ظهر اليوم.

وأفادت وزارة الصحة في رام الله في بيان مقتضب، أن الطواقم الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي تتعامل مع إصابتين بحالة متوسطة جراء الضرب من قبل مستوطنين في منطقة كيسان جنوب بيت لحم.

وبينت مصادر في بيت لحم أن اعتداء المستوطنين طال عدداً من رعاة الأغنام في المنطقة.

وتواصل مجموعات المستوطنين اعتداءاتها على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق عدة بالضفة الغربية تحت حماية قوات الاحتلال، حيث شاهدت الأونة الأخيرة تصاعد في تلك الاعتداءات وخصوصا في المناطق الشمالية من الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بيت لحم #اعتداءات المستوطنين

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