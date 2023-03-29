السعودية تستحوذ على الصادرات الغذائية المصرية

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال أول شهرين من العام الجاري بنحو 20 مليون دولار بنسبة 3% لتبلغ حوالي 665 مليون دولار مقارنة بـ645 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، اليوم الأربعاء، أن صادرات شهر يناير الماضي ارتفعت بنحو 8% لتبلغ 330 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 306 ملايين دولار، مضيفًا أن صادرات شهر فبراير الماضي.

بلغت 335 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 التي سجلت 339 مليون دولار.

وأوضح أن الصادرات إلى "الدول العربية" تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2023 بقيمة 368 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة تراجع في القيمة 5%، يليها "الاتحاد الأوروبي" بقيمة 123 مليون دولار بنسبة نمو 38% وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، ثم "الدول الإفريقية غير العربية" بقيمة 50 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات التي حققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 5%، و"الولايات المتحدة الامريكية" بقيمة 38 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 10%، و"باقي المجموعات الدولية" بقيمة 85 مليون دولار التي تمثل 13% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أول شهرين من عام 2023، أشار التقرير إلى أن "المملكة العربية السعودية" احتلت المركز الأول بقيمة صادرات 69 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13%، تليها "ليبيا" بقيمة 44 مليون دولار ونسبة نمو 35%، ثم "فلسطين" بقيمة 40 مليون دولار ونسبة نمو 33%.

ونوه التقرير بأن "الولايات المتحدة الأمريكية" جاءت في المرتبة الرابعة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو 10%، تلاها "اليمن" بقيمة 32 مليون دولار محققة نسبة نمو 42%، وفي المرتبة السادسة "الأردن" بقيمة 31 مليون دولار محققًا نسبة نمو 23%، تلته في المرتبة السابعة "إيطاليا" بقيمة 22 مليون دولار ونسبة نمو 101%.

وأضاف المجلس التصديري، في تقريره، أن "ليبيا" تصدرت قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة يناير وفبراير من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 11 مليون دولار، تليها "إيطاليا" بقيمة صادرات 22 مليون دولار وزيادة في الصادرات 11 مليون دولار، ثم فلسطين بقيمة صادرات 40 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 10 ملايين دولار، يليها "اليمن" بقيمة صادرات 32 مليون دولار وزيادة في الصادرات 10 ملايين دولار.

ثم "المملكة العربية السعودية" بقيمة صادرات 69 مليون دولار وزيادة 8 ملايين دولار، تليها "البرازيل" بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وزيادة في الصادرات 8 ملايين دولار، و"هولندا" بقيمة صادرات 21 مليون دولار وزيادة بلغت 7 ملايين دولار، و"إسبانيا" بقيمة صادرات 15 مليون دولار وزيادة بلغت 6 ملايين دولار، وفي المرتبة التاسعة "الأردن" بقيمة صادرات 31 مليون دولار وزيادة بلغت 6 ملايين دولار، وفي المركز العاشر "بولندا" بقيمة صادرات 10 ملايين دولار وزيادة بلغت 5 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

المصدر / وكالات