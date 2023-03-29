أبو كويك: التصدي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على تمسك شعبنا بالمقاومة

أشاد القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس حسين أبو كويك، بالتصدي الأسطوري لأبناء شعبنا ومقاومته في مدن ومناطق الضفة الغربية، لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة واعتداءاته المتصاعدة ضد الفلسطينيين.

وقال أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن "تصدي شعبنا في نابلس وجنين وقباطية لاقتحامات الاحتلال، هو دليل على بسالة أبناء شعبنا، وإصرارهم على الدفاع عن الذات والهوية والوجود الفلسطيني".

وأكد أن هذه المقاومة المتصاعدة في الضفة، تظهر عزم الفلسطينيين الذي لا يلين، على إنهاء الاحتلال والتحرير والعودة بإذن الله لكل أراضينا المحتلة.

ولفت إلى أن موافقة نتنياهو على تشكيل ما يسمى "الحرس الوطني" للاعتداء على شعبنا في الداخل المحتل، تأتي ضمن ما يقوم به جيش الاحتلال والمستوطنين من أعمال إرهابية ضد الفلسطينيين في المدن والقرى والمخيمات بالضفة الغربية.

وأضاف أبو كويك أن "هذا كله يأتي بهدف تركيع أبناء شعبنا، وإنهاء حالة الرفض والمقاومة لهذا المحتل"، مستدركاً بقوله: "لكن تصدي أبناء شعبنا يؤكد بسالتهم وتمسكهم بوطنهم وأرضهم وهويتهم".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم، سلسلة اقتحامات مفاجئة قبيل صلاة الفجر، وخلال تناول المواطنين لوجبة السحور في نابلس وجنين ورام الله والخليل والقدس المحتلة.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال في نابلس بعبوات متفجرة محلية الصنع، تزامناً مع اشتباكات مسلحة خاضوها مع جنود الاحتلال.

كما استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين، إضافة إلى اقتحام قوات الاحتلال بلدة الزبادين بجنين.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 15 عملاً مقاوماً، أدت لوقوع إصابتين في صفوف الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين