لاعب مغربي يستفيق من غيبوبة دامت عامين ونصف

تفاعلت الجماهير المغربية والعربية، مع خبر راج في وسائل الإعلام المحلية، بخصوص استفاقة اللاعب عبد الحق نوري من غيبوبته، التي تعرّض لها بعد إصابته في الرأس خلال المباراة الودية التي جمعت ناديه أياكس أمستردام الهولندي ضد فيردر بريمن الألماني.

ونقلت مواقع إخبارية مغربية خبر يتعلّق باللاعب المغربي عبد الحق نوري، الذي يحمل الجنسية الهولندية وكان في غيبوبة تامة منذ صيف 2017، حيث أكدت نقلاً عن شقيق اللاعب عبد الحق نوري، أن شقيقه استفاق وأنه يأكل ويغفو ويستيقظ ولكنه لا زال طريح الفراش.

وكان اللاعب عبد الحق نوري قد سقط خلال مباراة ودية مع فريقه أياكس ضد فريق فيردر بريمن وكان في عمر 20 عامًا فقط، وانهار اللاعب حيث أُصيب بنوبة قلبية أدخلته في غيبوبة، مما تسبّب له بتلف خطير ودائم في الدماغ يرجّح ألا يعود على إثره إلى ممارسة كرة القدم على الإطلاق.

وقال شقيق اللاعب في حديث مع شبكة "في بي" الهولندية: الآن بمجرّد وصوله للمنزل، يعد هذا أفضل من المستشفيات وأماكن التمريض، أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون أن يكون واعيًا لما يحدث حوله وأن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته، إنه يعتمد علينا كليًا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل.

وكان نادي أياكس قد أعلن بعدما أصيب نوري أنه سيتكفل بكل ما يتعلق بعملية تعافي لاعبه السابق، والذي كان عضوًا في جيل الناشئين الذهبي مع كل من دوني فان دي بيك وفرينكي دي يونج وغيرهما من اللاعبين المميزين الذين قادوا أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

المصدر / وكالات