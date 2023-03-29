"التعليم" تعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، الاختبار التدريبي لطلبة الثانوية العامة للعام 2023.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: إن "الاختبار سيستمر لعدَّة أيام في جميع المديريات بهدف تدريب وتأهيل الطلبة على الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة النهائية".

وأضافت: إن "أهمية الاختبار التدريبي تكمن في تعريف الطلبة بامتحانات الثانوية العامة من حيث ورقة الامتحان وورقة الإجابة وطبيعة الأسئلة وكيفية التعامل معها، واستثمار الوقت الأمثل للإجابة، إضافة إلى تخفيف التوتر والقلق".









المصدر / فلسطين أون لاين