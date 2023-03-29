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"التعليم" تعقد الاختبارات التدريبية لطلبة الثانوية العامة

29 مارس 2023 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، الاختبار التدريبي لطلبة الثانوية العامة للعام 2023.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب: إن "الاختبار سيستمر لعدَّة أيام في جميع المديريات بهدف تدريب وتأهيل الطلبة على الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة النهائية".

وأضافت: إن "أهمية الاختبار التدريبي تكمن في تعريف الطلبة بامتحانات الثانوية العامة من حيث ورقة الامتحان وورقة الإجابة وطبيعة الأسئلة وكيفية التعامل معها، واستثمار الوقت الأمثل للإجابة، إضافة إلى تخفيف التوتر والقلق".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الثانوية العامة #اختبارات تدريبية

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