الإعلان عن آليَّة السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس 30 مارس/ آذار.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/12) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/12) اضغط هنا.

ودعت الهيئة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين