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الإعلان عن آليَّة السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

29 مارس 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس 30 مارس/ آذار.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/12) اضغط هنا، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/12) اضغط هنا.

ودعت الهيئة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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