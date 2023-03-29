فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

والد أنسو فاتي يتسبب بأزمة في برشلونة بسبب تصريحاته

راصد يتحدّث عن عودة الأمطار خلال الساعات المقبلة

إصابتان جراء اعتداء للمستوطنين على المواطنين شرق بيت لحم

في يوم الأرض.. "الشعبيّة" تدعو للوحدة والمقاومة لحماية أرضنا وشعبنا

عرار لـ"فلسطين": محاولات دمج الاحتلال بالمنطقة العربية لم تنجح

"عباس" يرتكب مخالفة دستورية جديدة تكرِّس رجالات السلطة

السعودية تستحوذ على الصادرات الغذائية المصرية

أبو كويك: التصدّي لاقتحامات الاحتلال في الضفة دليل على تمسّك شعبنا بالمقاومة

حلقات طرد الفلسطينيين من أراضيهم لا تتوقف منذ 75 عامًا

التشريعي يعقد جلسة خاصة بذكرى يوم الأرض في مخيم ملكة

مطلوب مهندسين طاقة شمسية للعمل في شركة مختصة بالطاقة المتجددة

29 مارس 2023 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة PWSJV للطاقة المتجددة - غزة تعلن فيه عن توفر شواغر للعمل في مقرها بقطاع غزة (متفرغ أو غير متفرغ) بما في ذلك المساهمة في تصميم وتنفيذ وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كبرى.

فعلى من يرغبون التنافس على هذه الوظائف التقدم بطلب عمل، عبر البريد الإلكتروني للشركة فقط والسرية مضمونة.

الوظائف المطلوبة

- الوظيفة (1): مهندس/ة موقع في المشروع تخصص كهرباء أو ميكاترونيكس مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تصميم وتنفيذ وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية. (متفرغ أو غير متفرغ)

- الوظيفة (2): مهندس جودة (QA/QC) مع خبرة عمل لا تقل عن 8 سنوات، وخبرة مهندس جودة لا تقل عن 5 سنوات. ويجب أن يكون حاصل على دورات مهنية في المجال.  (متفرغ أو غير متفرغ)

- الوظيفة (3): مهندس سلامة (HSE Eng.) مع خبرة عمل لا تقل عن 8 سنوات، وخبرة مهندس سلامة لا تقل عن 5 سنوات. ويجب أن يكون حاصل على دورات مهنية في المجال.  (متفرغ أو غير متفرغ)

متطلبات الوظيفة

 (1) خبرة عملية موثقة كما هو مبين أعلاه.

(2) إتقان برامج التصميم الهندسي، خاصة AutoCAD  (2D&3D)  .

(3) إتقان العمل على PVSYST  .

(4) إجادة اللغة الانجليزية (قراءة وكتابة ومحادثة) .

(5) ويفضل من يحمل رخصة سياقة سارية، ولديه خبرة عمل على برنامج MS-Project أو Primavera.

طريقة التسجيل

- ترسل طلبات العمل عبر الإلكتروني [email protected] على أن تشمل السيرة الذاتية معلومات كافية حول:

(1) التأهيل العلمي

 (2) إثبات الخبرات السابقة التي عمل فيها مقدم الطلب.

(3) سجل الدورات التدريبية في مجال الوظيفة

(4) وأية خبرات أخرى ذات علاقة.

- نعتذر عن تلقي طلبات عمل من تخصصات أخري.

- آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الأحد الموافق 02/04/2023 .

- سيتم الاتصال بمن يتم اختيارهم للمقابلات، فقط.

 

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

متعلقات

الأكثر قراءة