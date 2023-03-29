الإسلامية المسيحية تحذّر من اقتحامات واسعة للأقصى خلال شهر رمضان

حذَّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدّسات من قيام المتطرّفين اليهود باستباحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدةً أنه سلوك استفزازي خطير من شأنه أن يفجّر الأوضاع في المنطقة.

ودعت المواطنين الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم على أرض الوطن إلى شدِّ الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف وجودهم لصدِّ محاولات جديدة لاقتحام المسجد الأقصى تعتزم جماعات يهودية متطرّفة القيام بها خلال الأيام القادمة من شهر رمضان.

وقالت الهيئة :" إن سلطات الاحتلال أصبحت تمارس الانتهاكات ضد المسجد الأقصى بصورة ممنهجة وبوتيرة متسارعة من خلال محاولات تقويض صلاحيات الأوقاف الإسلامية كجهة شرعية وحيدة مسؤولة عن إدارة الحرم القدسي الشريف، بالإضافة الى الاعتقالات والإبعادات اليومية التي تمارسها بحق حراس المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

اقرأ أيضًا: مستوطنون يقتحمون "الأقصى" في سادس أيام رمضان المبارك

وحذَّرت الهيئة سلطات الاحتلال من خطورة هذه الدعوات والسماح للمتطرّفين اليهود استباحة المسجد خلال هذا الشهر الفضيل، وتكريس سلوك استفزازي خطير من شأنه أن يفجّر الأوضاع.

وحمَّلت الحكومة اليمينية الفاشية في (إسرائيل) مسؤولية مواصلة المتطرّفين لهذه الانتهاكات خاصة في ضوء قرارها الأخير تمديد ساعات الاقتحامات للمسجد الأقصى وفرض معادلات جديدة عن طريق القوة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.

ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها الدينية والتاريخية تجاه المسجد الأقصى واتخاذ إجراءات لوضع حد لانتهاكات الاحتلال وحماية قدسيّة وإسلامية المسجد الأقصى من مخطط يستهدف هويته الإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين