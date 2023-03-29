مؤسسة عمل بلا حدود تعلن عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة

وصل إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود بغزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات السعودية تعلن فيه عن حاجتها إلى (مطور فول ستاك) (Full Stack Developer) وفق الشروط الموضحة أدناه. أولئك الذين لديهم المتطلبات أدناه، املأ النموذج التالي:

متطلبات أساسية:

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تطوير المواقع الإلكترونية وتطوير البرمجيات والتطبيقات.

- خبرة في BackEnd (Laravel).

- خبرة في FrontEnd (html و css).

- القدرة على التعامل مع قاعدة البيانات (MySQL).

- تجربة مع تطوير RESTful API.

- خبرة في العمل على المشاريع الكبيرة والأنظمة المتكاملة

- لديك محفظة جيثب أو محفظة التصميم.

- خبرة في Amazon Web Services (AWS).

- تجربة اختبار البرمجيات.

- سريع جدا في التطوير والتسليم.

- القدرة على العمل تحت الضغط.

- القدرة على العمل عن بعد.

المسمى الوظيفي :

- تطوير الأنظمة الداخلية للشركة.

- صيانة النظام بشكل دوري.

- تحليل الأنظمة المختلفة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلا تعبئة طلب وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- الراتب الشهري: على أساس الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- دوام كامل .

- الموعد النهائي للتسجيل يوم الأحد: 02/04/2023.