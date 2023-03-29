القانوع: إحياء يوم الأرض تأكيد على التشبّث بالأرض والدفاع عنها

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع أن إصرار الشعب الفلسطيني على إحياء يوم الأرض في كل أماكن وجوده تأكيد على التشبّث بالأرض والاستعداد للدفاع عنها وتعبيراً عن وحدة الأرض الفلسطينية وحتمية العودة إليها.

وقال في تصريحات صحفية في ذكرى يوم الأرض: "شعبنا الفلسطيني موحد على أرضه خلف المقاومة وكل محاولات تغيير هوية الأرض أو تهويدها لن تمر وسيواصل شعبنا مقاومته بكل الوسائل ضد الاحتلال الصهيوني حتى دحره عن كامل أراضينا المحتلة".

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وأهاب القانوع بجماهير الشعب الفلسطيني المشاركة في الفعالية الجماهيرية المركزية غداً الخميس، بعد صلاة الظهر على الحدود الشرقية الزائلة (أرض ملكة) إحياء لذكرى يوم الأرض وتأكيد على حق الشعب في أرضه.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت لتفعيل المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض، وخاصة في الأراضي المحاطة بالمستوطنات الاستعمارية والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية المستمرة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.



المصدر / فلسطين أون لاين