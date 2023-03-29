فضل صلاة الوتر والدعاء فيها وعدد ركعاتها

محمد زقوت

"أوتر قبل أن تنام".. ومن وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، بأداء صلاة الوتر قبل النوم.

ففضل صلاة الوتر والحث على أدائه يأتي ممن لا ينطقُ عن الهوى، فصلاة الوتر تُعد من أحب الصلوات النافلة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان يصلّيها حتى في أوقات سفره.

ويختلف حكمها عند العلماء على أنها سنَّة مؤكدة، لا يأثم تركها إلا في حالات معنية تتمثل في أن يكون تركها كراهةً لها أو زهداً فيها أو مستغنياً عنها والعياذ بالله.

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ويستعرض لكم موقع " " الأحاديث الواردة في فضل صلاة الوتر والأدعية الواردة فيها، وعدد ركعاتها وأخيراً وقت الدعاء فيها.

أحاديث عن فضل صلاة الوتر

وردت أحاديث عديدة عن فضل صلاة الوتر وفضلها وعدد ركعاتها ومكانتها عند الله تعالى وعند نبيه عليه الصلاة والسلام ونذكر أهمها، كالتالي:

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام».

روى أبو داود والنسائي وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر».

روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل».

روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبّح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد».

روى أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن حبان وصححه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل».

عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس». هو حديث صحيح.

الدعاء الوارد في صلاة الوتر

تعدّدت الأدعية الواردة في صلاة الوتر ونذكر أهمها:

"اللهم اهدني فيمن هديتَ وعافني فيمن عافيتَ وتولّني فيمن تولّيتَ وباركْ لي فيما أعطيتَ وقِني شرَ ما قضيتَ إنك تقْضي ولا يُقْضى عليكَ إنه لا يَذِلّ من والَيتَ تبارَكْتْ ربنا وتعاليتَ". رواه الإمام أحمد.

"اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". رواه الإمام أحمد.

" اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونُثني عليك الخيرَ كلّه، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك مَن يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نُصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتَك، ونخشى عذابك، إنَّ عذابَك بالكفَّار مُلحق"، يقول بعضُ رواته -وهو الخزاعي-: "ونُثني عليك ولا نكفرك، ونخشى عذابَك الجدّ"". رواه الألباني.

عدد ركعات صلاة الوتر

كما ذكرنا بالأحاديث تؤدّى صلاة الوتر بركعة بواحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، وقد كان عليه أفضل الصلاة والسلام يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة غالباً.

ولا تختلف في كيفية أدائه عن باقي الصلوات، إلا في حالة الشعور في صلاة الوتر 3 ركعات، فتكون بتشهد أخير ووحيد، وله أن يصلي ركعتين ويسلّم وثم يصلّي واحدة وإذا كانت أربع تصلّى ركعتين ويسلّم وهكذا.

وأخيراً، يكون وقت الدعاء في صلاة الوتر أو ما يُعرف بدعاء القنوت قبل الركوع الأخير فيها أو بعده، وكذلك يكون وقت صلاتها من بعد صلاة العشاء حتى قبيل صلاة الفجر وهو أفضل أوقات أدائه وبالإضافة أنها صلاة جهرية.

المصدر / فلسطين أون لاين