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المتطرّف بن غفير يهاجم بايدن بسبب "التعديلات القضائية"

29 مارس 2023 . الساعة 12:09 بتوقيت القدس
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المتطرف بن غفير يهاجم بايدن بسبب "التعديلات القضائية"

هاجم الوزير المتطرّف، في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد مطالبة الأخير التخلّي عن التعديلات القضائية، عادًّا ذلك "تدخلًا في شؤون كيانه الداخلية".

ووجّه المتطرّف بن غفير انتقادًا شديد اللهجة للرئيس بايدن وإدارته، وقال إن "عليهم أن يفهموا أن (إسرائيل) دولة مستقلة، وليست نجمة أخرى في علم الولايات المتحدة".

وجدّد بن غفير تصريحات سابقة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيها "إن (إسرائيل) دولة ذات سيادة، ولا تتخذ قراراتها بناء على الضغوط من الخارج".

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وفي السياق، علّق أحد زعماء المعارضة الإسرائيلي، بيني غانتس، على تصريحات بن غفير ونتنياهو بالقول: "إن أي مساس بالعلاقات مع الولايات المتحدة التي تعتبر أفضل أصدقاء (إسرائيل) وأهم حليف لها يعد هجومًا إستراتيجيًّا".

وأضاف غانتس -في تغريدة له- أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن التغييرات القضائية تعد إنذارًا عاجلًا لحكومة (إسرائيل)، داعيًا نتنياهو إلى التصرّف بمسؤولية أمنية وسياسية.

وتعيش دولة الاحتلال حالة غير مسبوقة بحسب مراقبين من التظاهرات الداخلية، منذ عدّة أسابيع بسبب سعي حكومة الاحتلال لإجراء تعديلات قضائية، ترى فيها المعارضة بأنها خطوة لجعل دولة الاحتلال دولة ديكتاورية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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